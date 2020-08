Ιδιαίτερα δύσκολο και για τους δύο

Γράφει ο Νίκος Καπίρης

Ημιτελικός στη Νέα Υόρκη για το Μάστερς του Σινσινάτι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Μίλος Ράονιτς.

Έχει τονιστεί αυτή την εβδομάδα από τη στήλη πως ο Έλληνας τενίστας συναντά παραδοσιακά δυσκολίες απέναντι στους υψηλόσωμους παίκτες που διαθέτουν ισχυρό σερβίς, κι αυτό φάνηκε τόσο με τον Ίσνερ, όσο και με τον Οπέλκα, παρότι ο Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του πρώτου στις λεπτομέρειες δύο τάι μπρέικ κι αυτό του δεύτερου λόγω του τραυματισμού του στο τέλος του 1ου σετ. Παίζει καλά ο Στέφανος, ωστόσο η νίκη του στο 1.54 είναι ιδιαίτερα χαμηλά για την ποιότητα του αντιπάλου αλλά και όσα είδαμε στο μοναδικό μεταξύ τους στο Όπεν της Αυστραλίας τον Ιανουάριο.

Ο Καναδός είχε νικήσει με 7/5, 6/4, 7/6 οπότε γίνεται αντιληπτό πως το σετ (1.54-2.37) τον υποτιμά. Το θετικό για τον Τσιτσιπά είναι ότι σίγουρα θα έχει μελετήσει εκείνο τον αγώνα και θα προσπαθήσει να παρουσιάσει κάτι καλύτερο, όμως το δεδομένο είναι ότι πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολο ματς και για τους δύο. Με υψηλή πιθανότητα για τάι μπρέικ το over στα γκέιμ αξίζει είτε ανά σετ (π.χ. over 10.5) είτε στο σύνολο του ματς. Η λογική επιλογή είναι το over 24.5 στα γκέιμ στο 1.83. Για όποιον επιθυμεί καλύτερη απόδοση-άρα και επιπλέον ρίσκο-υπάρχει αξία στο over 2.5 σετ που αποδίδει 2.40.

