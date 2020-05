Με τα… πιτσιρίκια από το Τουρκμενιστάν

Γράφει ο Highlander

Όλα τα μυστικά για να κερδίσεις στο blackjack

Επεκτείνεται το αρνητικό σερί το τελευταίο διάστημα και δεν έχουμε πλέον παρά να περιμένουμε την εκκίνηση σοβαρότερων πρωταθλημάτων, όπως η Γερμανία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και η Πρέμιερ Λιγκ την 1η Ιουνίου, όπως πλέον ανακοινώθηκε. Για σήμερα πάντως το μενού έχει Τουρκμενιστάν και U21. Το ματς που θα μας απασχολήσει είναι εκείνο της Νέμπιτσι U21 με αντίπαλο την Αχάλ U21. Η γηπεδούχος έχασε στα χαρτιά με 3-0 από την πρωτοπόρο Αλτίν Ασίρ, αφού δεν κατέβηκε στο γήπεδο και αυτή ήταν η πρώτη ήττα της μετά από τις πρώτες της επτά αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα. Σημειώνεται ότι διαθέτει μία από τις καλύτερες άμυνες στο πρωτάθλημα. Έχει Under 2.5 στα 4 από τα 7 φετινά και Ν/G είχαν τα τα 4 στα 7 φετινά.

Όσο για την Αχάλ, μετρά μόλις μία ήττα στο πρωτάθλημα κι αυτή κόντρα στην πρωτοπόρο Αλτίν Ασίρ που είναι τουλάχιστον ένα επίπεδο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Έρχεται από νίκη με 3-0 κόντρα στην Ενερτζέτικ, δείχνοντας ότι δεν… καταλαβαίνει και πολλά από δύσκολους αντιπάλους. Προφανώς και σε αυτό το παιχνίδι τον ρυθμό θα τον καθορίσει η γηπεδούχος και δεν περιμένουμε να ξεφύγει η κατάσταση από πλευράς γκολ. Επίσης, οι δύο ομάδες έχουν τάση προς το no goal και αξίζει να πάμε με την πιθανότητα του no goal και under 3.5, σε απόδοση 3.70.

