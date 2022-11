Μπαρτσελόνα: Αποθεώθηκε ο Πικέ στο «αντίο» του από την ενεργό δράση

Ο Ζεράρ Πικέ πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση ως ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, ύστερα από τα 84 λεπτά που αγωνίστηκε στη νίκη επί της Αλμερία.

Ο 35χρονος αμυντικός αντικαταστάθηκε στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης και 92.000 θεατές που βρέθηκαν στο «Καμπ Νου» τον αποθέωσαν για τελευταία φορά.

Μάλιστα, λίγο έλειψε να ξεσπάσει σε δάκρυα, όμως κατάφερε να συγκρατηθεί καθώς χαιρετούσε συμπαίκτες, αντιπάλους και διαιτητή.

Αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο για τελευταία φορά, αγκάλιασε τον Τσάβι και στη συνέχεια χαιρέτισε από κοντά και κάποιους φιλάθλους στις μπροστινές θέσεις του γηπέδου, πριν πάρει θέση στον πάγκο.

Piqué is in tears as he receives a standing ovation from the fans at the Camp Nou, while leaving the pitch.

