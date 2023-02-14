Tuesday, 14 February, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 15,18 και 19/2/2023

logosp 14/02/2023 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, Ποδόσφαιρο

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας Ποδ. Περιόδου 2022/2023.

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας για ύπαρξη Απινιδωτή πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.02.2023

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 4η αγωνιστική

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική

ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.02.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 21η αγωνιστική

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΠΕΤΡΙΑΣ 15.00 Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.02.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 21η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 11.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 15.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

*photo Γιώργος Δημητριάδης

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