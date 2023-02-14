ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 15,18 και 19/2/2023

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας Ποδ. Περιόδου 2022/2023.
Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας για ύπαρξη Απινιδωτή πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.02.2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 4η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.02.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 21η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΠΕΤΡΙΑΣ 15.00 Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.02.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 21η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 11.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 15.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
*photo Γιώργος Δημητριάδης