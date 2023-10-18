ΕΠΣ Πέλλας: Κλήρωση Β ερασιτεχνικής. Έναρξη Πρωταθλήματος 4/11/2023

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Πέλλας η κλήρωση του πρωταθλήματος της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2023/2024.
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 2 ομίλους.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίσθηκε για το Σάββατο 4/11/2023.
Ακολουθούν οι αγωνιστικές των 1ων γύρων:
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
2η αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ: –
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ: –
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ: –
3η αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ: –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ: –
4η αγωνιστική
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –
Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ: –
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –
5η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ: –
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ: –
2η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ: –
ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –
ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ: –
3η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ: –
ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ: –
4η αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ – ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ: –
ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ-ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –
5η αγωνιστική
ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ: –
ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ -ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –