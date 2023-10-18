Wednesday, 18 October, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Κλήρωση Β ερασιτεχνικής. Έναρξη Πρωταθλήματος 4/11/2023

logosp 18/10/2023 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Πέλλας η κλήρωση του πρωταθλήματος της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2023/2024.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 2 ομίλους.

Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίσθηκε για το Σάββατο 4/11/2023.

Ακολουθούν οι αγωνιστικές των 1ων γύρων:

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική

Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –

Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –

2η αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ: –

ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ: –

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ: –

3η αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ: –

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ: –

4η αγωνιστική

ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ: –

Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ: –

Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –

5η αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ: –

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: –

Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ: –

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική

ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –

ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –

ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ: –

2η αγωνιστική

ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ: –

ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –

ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ: –

3η αγωνιστική

ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ: –

ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –

ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ: –

4η αγωνιστική

ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ – ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –

ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ: –

ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ-ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –

5η αγωνιστική

ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –

ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ: –

ΠΑΣ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ -ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ: –

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