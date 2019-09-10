Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 14-15/9/2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.09.2019
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΚΑΛΗΣ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 3ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 17.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 7ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 8ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 17.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.09.2019
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 3ος ΟΜΙΛΟΣ1η αγωνιστική
Π. ΗΛΙΑ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 4ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΑΨΑΛΟΥ 17.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 5ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 6ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 7ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 17.00 ΑΕΚ ΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 8ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Κυπελλου Ερασιτεχνών, Σαββατοκύριακου
Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 14-15/9/2019