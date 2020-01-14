ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων 18-19/1

Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων στα γήπεδα της Πέλλας, το Σαββατοκύριακο 18-19/1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.01.2020
K14 11η αγωνιστική
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.30 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 10.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 12.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 10.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K12 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 10.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 10.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1 – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K10 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 13.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K10 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 2 ΓΙΑΝΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 11.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1 – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ 11.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 12.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K8 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 10.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 10.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1 – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΛΛΑΣ 11.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
K6 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 10.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
K6 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 11.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1 – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.01.2020
K16 11η αγωνιστική
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 12.30 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 12.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K14 11η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 11.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 10.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
K10 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 10.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
K6 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων 18-19/1
Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων στα γήπεδα της Πέλλας, το Σαββατοκύριακο 18-19/1