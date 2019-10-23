ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων 26-27/10

Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου 26-27/10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.10.2019
K16 3η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 12.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 13.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K12 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2 – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K10 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 14.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K10 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 10.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2 – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10.30 ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 14.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K8 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2 – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.30 ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
K6 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 13.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 27.10.2019
K16 3η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 12.00 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΑΓΡΑ 12.00 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 13.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K14 3η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 10.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 14.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ 12.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 10.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 10.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
K10 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 11.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
K10 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΠΕΛΛΑΣ 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 10.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 10.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
K8 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική
ΠΕΛΛΑΣ 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K6 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων 26-27/10
Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου 26-27/10