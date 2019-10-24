ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 26-27/10

Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 26-27/10 στα γήπεδα της Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.10.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 15.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1η αγωνιστική
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 27.10.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1η αγωνιστική
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018