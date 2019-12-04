Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 7,8 και Τετάρτη 11/12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.12.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 9η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.12.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 9η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.12.2019 (ΚΥΠΕΛΛΟ 2Η ΦΑΣΗ)
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 14.45 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 7,8 και Τετάρτη 11/12
Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 7,8 και Τετάρτη 11/12