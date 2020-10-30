ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 31/10-1/11

Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 31/10-1/11 στα γήπεδα της Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 31.10.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ – Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 01.11.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι, όλοι αγώνες που συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν έγκριση από την Διοργανώτρια. Για τα υπόλοιπα ισχύουν η Προκήρυξη και ο ΚΑΠ 2020/2021.