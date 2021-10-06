ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 9-10/10/2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.10.2021
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 16.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 16.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 16.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018-ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Π. ΗΛΙΑ 16.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 10.10.2021
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΥ 16.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 16.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 16.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 9-10/10/2021
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 9-10/10/2021