Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 20-21/11/2021 στα γήπεδα της Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 20.11.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ -Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 21.11.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 20-21/11/2021
Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 20-21/11/2021 στα γήπεδα της Πέλλας