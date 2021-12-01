ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 4-5/12/2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 04.12.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(7η αγωνιστική
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 15.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.12.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 11.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 11.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 4-5/12/2021
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 4-5/12/2021