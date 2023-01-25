Wednesday, 25 January, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 28-29/1/2023

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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 28-29/1/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 28.01.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 18η αγωνιστική

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 15.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 29.01.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 18η αγωνιστική

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018 – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική

ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

*photo Γιώργος Χατζηχρήστος

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