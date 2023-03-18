Saturday, 18 March, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 18 και 19/3/2023

logosp 18/03/2023 Αθλητικά, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 18 και 19/3/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.03.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 24η αγωνιστική

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 16.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΟΡΜΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 18η αγωνιστική

ΚΑΛΗΣ 16.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 16.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.03.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 24η αγωνιστική

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 16.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 18η αγωνιστική

ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΝΠΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

ΡΑΧΩΝΑΣ 16.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

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