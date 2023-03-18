ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 18 και 19/3/2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.03.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 24η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 16.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΟΡΜΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 18η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 16.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 16.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.03.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 24η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 16.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 18η αγωνιστική
ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΝΠΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΡΑΧΩΝΑΣ 16.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ