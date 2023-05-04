ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 06-07/5/2023

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας για το Σαββατοκύριακο, 6 και 07.05.2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 06.05.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 30η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΑΞΟΥ 17.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 17.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 17.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.05.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 30η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.30 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 26η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 17.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 17.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ