Thursday, 4 May, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 06-07/5/2023

logosp 04/05/2023 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας, Ποδόσφαιρο

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας για το Σαββατοκύριακο, 6 και 07.05.2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 06.05.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 30η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΑΞΟΥ 17.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 17.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 17.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.05.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 30η αγωνιστική

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.30 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 26η αγωνιστική

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 17.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 17.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

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