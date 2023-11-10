ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 11,12 και 15/11/2023
Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας Ποδ. Περιόδου 2023/2024.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.11.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 15.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.11.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 11.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.11.2023 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
Π. ΗΛΙΑ 14.30 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ