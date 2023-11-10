Friday, 10 November, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 11,12 και 15/11/2023

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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 11,12 και 15/11/2023

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας Ποδ. Περιόδου 2023/2024.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.11.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 15.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική

ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΠΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.11.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική

Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική

ΑΓΡΑ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική

Α. ΛΟΥΚΑ 11.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΝΕΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.11.2023 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Π. ΗΛΙΑ 14.30 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

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