Saturday, 11 February, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 11,12 και 15/2/2023

logosp 10/02/2023 Αθλητικά, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 11,12 και 15/2/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.02.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.02.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ

Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

ΠΕΤΡΙΑΣ 15.00 Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.02.2023

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 4η αγωνιστική

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική

ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Όροι Χρήσης
Λόγος της Πέλλας 2023 © All Rights Reserved