ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 11,12 και 15/2/2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.02.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.02.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ
Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΠΕΤΡΙΑΣ 15.00 Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.02.2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 4η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ