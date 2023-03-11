ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 11,12 και 15/3/2023

Το πρόγραμμα των αγώνων στα γήπεδα της Πέλλας, το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Μαρτίου και της Τετάρτης, 15 του μήνα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.03.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 23η αγωνιστική)
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΑΞΟΥ 16.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΠΕΤΡΙΑΣ 16.00 Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.03.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 23η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 16.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 16.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Π. ΗΛΙΑ 16.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 16.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 12.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 16.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15-3-2023
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική
ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ