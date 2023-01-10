ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 11,14,15 και 18/1/2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 11-1-2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 3η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 14.45. ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 14.45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 14.45 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.01.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 9η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 15.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.01.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 9η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ-Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 11.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.01.2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 3η αγωνιστική
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 14.45 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 14.45 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 14.45 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 14.45 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
*photo matiespellas από αγώνα Εθνικού Γιαννιτσών-Μ. Αλέξανδρου Πέλλας