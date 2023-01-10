Tuesday, 10 January, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 11,14,15 και 18/1/2023

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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 11,14,15 και 18/1/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 11-1-2023

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 3η αγωνιστική

ΔΥΤΙΚΟΥ 14.45. ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 14.45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 14.45 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.01.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 9η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 15.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.01.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 9η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ-Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 7η αγωνιστική

Α. ΛΟΥΚΑ 11.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.01.2023

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 3η αγωνιστική

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 14.45 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 14.45 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 14.45 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 14.45 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

*photo matiespellas από αγώνα Εθνικού Γιαννιτσών-Μ. Αλέξανδρου  Πέλλας

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