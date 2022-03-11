Friday, 11 March, 2022

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 12,13 και 16 Μαρτίου 2022

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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 12,13 και 16 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.03.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 2η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.30 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΑ 15.30 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 2η αγωνιστική

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.30 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΩ -ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΟΡΜΑΣ 15.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ -Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.30 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

Α. ΛΟΥΚΑ 15.30 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 13.03.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΑΞΟΥ 15.30 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΛΙΠΑΡΟΥ 15.30 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.30 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική

ΑΘΥΡΩΝ 15.30 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.30 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.30 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΑΡΝΙΣΣΑΣ 11.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

ΞΙΦΙΑΝΗΣ 11.30 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 11.30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.30 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.03.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.30 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

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