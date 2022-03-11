ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 12,13 και 16 Μαρτίου 2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.03.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 2η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.30 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΑΓΡΑ 15.30 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 2η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.30 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΩ -ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΟΡΜΑΣ 15.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ -Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.30 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 15.30 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 13.03.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΑΞΟΥ 15.30 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.30 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.30 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική
ΑΘΥΡΩΝ 15.30 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.30 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.30 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 11.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 11.30 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 11.30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.30 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.03.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.30 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ