Wednesday, 13 April, 2022

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 13, 16,17 και 20/4/2022

logosp 13/04/2022 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 13, 16,17 και 20/4/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 13.04.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 6η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.04.2022 (ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ)

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 17.04.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική

ΛΙΠΑΡΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 21η αγωνιστική

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 16.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 16.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 20.04.2022

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ PLAY OFF Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 22η αγωνιστική

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 17.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Π. ΗΛΙΑ 17.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

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