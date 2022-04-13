ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 13, 16,17 και 20/4/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 13.04.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 6η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.04.2022 (ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ)
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 17.04.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΛΙΠΑΡΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 21η αγωνιστική
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 16.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 16.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 20.04.2022
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ PLAY OFF Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 22η αγωνιστική
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 17.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Π. ΗΛΙΑ 17.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ