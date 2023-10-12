ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 14 και 18/10/2023

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας για το Σάββατο και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.10.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΑΓΡΑ 16.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.10.2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 3η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ