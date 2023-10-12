Thursday, 12 October, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 14 και 18/10/2023

logosp 12/10/2023 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας για το Σάββατο και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.10.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΑΓΡΑ 16.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.10.2023

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 3η αγωνιστική

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

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