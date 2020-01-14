Πρόγραμμα αγώνων στα γήπεδα της Πέλλας, για το Σάββατο 18.01.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.01.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.01.2020
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 3η ΦΑΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 14.45 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΓΡΑ 14.45 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 18, 19 και 22/1
Πρόγραμμα αγώνων στα γήπεδα της Πέλλας, για το Σάββατο 18.01.2020