Tuesday, 17 January, 2023
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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 18,21 και 22/1/2023

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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 18,21 και 22/1/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.01.2023

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 3η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 14.45 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 14.45 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 14.45 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 14.45 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 21.01.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.01.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 11.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική

Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΠΕΤΡΙΑΣ 15.00 Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

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