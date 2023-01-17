ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 18,21 και 22/1/2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.01.2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 3η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 14.45 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 14.45 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 14.45 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 14.45 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 21.01.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.01.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 11.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΕΤΡΙΑΣ 15.00 Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ