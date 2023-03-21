ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 25,26 και 29/3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 25.03.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 25η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.30 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 16.30 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΑΞΟΥ 16.30 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΟΡΜΑΣ 16.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.30 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.30 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAYOFF 2η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 16.30 ΝΠΣ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.03.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 25η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.30 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 16.30 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 16.30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 16.30 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 16.30 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAYOFF 2η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 16.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAYOFF 2η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 16.30 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ 16.30 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 29.03.2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 5η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
*photo Γιώργος Δημητριάδης