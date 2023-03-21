Tuesday, 21 March, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 25,26 και 29/3

logosp 21/03/2023 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 25,26 και 29/3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 25.03.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 25η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.30 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 16.30 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΑΞΟΥ 16.30 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΡΜΑΣ 16.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.30 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.30 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAYOFF 2η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 16.30 ΝΠΣ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.03.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 25η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.30 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 16.30 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 16.30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΞΙΦΙΑΝΗΣ 16.30 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 16.30 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAYOFF 2η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 16.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAYOFF 2η αγωνιστική

Α. ΛΟΥΚΑ 16.30 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΔΥΤΙΚΟΥ 16.30 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 29.03.2023

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 5η αγωνιστική

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

*photo Γιώργος Δημητριάδης

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