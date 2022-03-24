ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 26-27-30-3-2022

Πρόγραμμα αγώνων στα γήπεδα της Πέλλας, για το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαρτίου και 30, Τετάρτη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 23.03.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.30 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.03.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 4η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΑΓΡΑ 16.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 18η αγωνιστική
ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 16.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΟΡΜΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 16.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 27.03.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 4η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 1η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 1η αγωνιστική
ΛΙΠΑΡΟΥ 16.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ( 8η αγωνιστική
Π. ΗΛΙΑ 16.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 6η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 11.30 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 11.30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ – ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.30 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.03.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 3η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 2η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 2η αγωνιστική
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ