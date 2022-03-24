Thursday, 24 March, 2022

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 26-27-30-3-2022

logosp 24/03/2022 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων στα γήπεδα της Πέλλας, για το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαρτίου και 30, Τετάρτη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 23.03.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.30 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.03.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 4η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

ΑΓΡΑ 16.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 18η αγωνιστική

ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 16.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

ΟΡΜΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 16.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 27.03.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 4η αγωνιστική

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 1η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 1η αγωνιστική

ΛΙΠΑΡΟΥ 16.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ( 8η αγωνιστική

Π. ΗΛΙΑ 16.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 6η αγωνιστική

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 11.30 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 11.30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ – ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.30 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.03.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 3η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 2η αγωνιστική

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 2η αγωνιστική

ΜΑΝΔΑΛΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Όροι Χρήσης
Λόγος της Πέλλας 2022 © All Rights Reserved