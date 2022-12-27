ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 28/12/2022 και 4/1/2023

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας 2022/2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 28.12.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 04.01.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ