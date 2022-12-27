Tuesday, 27 December, 2022

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 28/12/2022 και 4/1/2023

logosp 27/12/2022 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας, Ποδόσφαιρο

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας 2022/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 28.12.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 04.01.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

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