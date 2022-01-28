Friday, 28 January, 2022

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 29-30/1/2022 και 2/2/2022

logosp 28/01/2022 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων στα γήπεδα της Πέλλα, το Σαββατοκύριακο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 29.01.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.01.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική

ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

ΔΥΤΙΚΟΥ 11.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 02.02.2022

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 14.45 Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

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