ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 29-30/1/2022 και 2/2/2022

Πρόγραμμα αγώνων στα γήπεδα της Πέλλα, το Σαββατοκύριακο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 29.01.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.01.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 11.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 02.02.2022
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 14.45 Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ