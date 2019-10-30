Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 2-3/11/2019 στα γήπεδα της Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 02.11.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2η αγωνιστική
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 03.11.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 15.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 2-3/11/2019
Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 2-3/11/2019 στα γήπεδα της Πέλλας