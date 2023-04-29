Saturday, 29 April, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 30/4 και 3/5/2023

logosp 29/04/2023 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας, Ποδόσφαιρο

Πρόγραμμα αγώνων 30/4 και 3/5/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.04.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 29η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 17.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΛΗΣ 16.30 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 03.05.2023

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 25η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 17.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ

ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

*photo Γιώργος Χατζηχρήστος

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