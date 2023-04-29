ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 30/4 και 3/5/2023

Πρόγραμμα αγώνων 30/4 και 3/5/2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.04.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 29η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 17.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΑΛΗΣ 16.30 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 03.05.2023
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 25η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 17.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
*photo Γιώργος Χατζηχρήστος