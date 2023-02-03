Friday, 3 February, 2023
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ΕΠΣ Πέλλας Πρόγραμμα αγώνων 4,5 και 8/2/2023

logosp 03/02/2023 Αθλητικά, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

ΕΠΣ Πέλλας Πρόγραμμα αγώνων 4,5 και 8/2/2023

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας για ύπαρξη απινιδωτή πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 04.02.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.02.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

Α. ΛΟΥΚΑ 11.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ – Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.02.2023

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 4η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

*photo γήπεδο Κρύας Βρύσης, Ματιές Πέλλας

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