ΕΠΣ Πέλλας Πρόγραμμα αγώνων 4,5 και 8/2/2023
Υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας για ύπαρξη απινιδωτή πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 04.02.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.02.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
Α. ΛΟΥΚΑ 11.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ – Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.02.2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 4η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
*photo γήπεδο Κρύας Βρύσης, Ματιές Πέλλας