Tuesday, 3 January, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 4,7 και 8/1/2023

logosp 03/01/2023 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων 4,7 και 8/1/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 04.01.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.01.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.01.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική

ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

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