ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 4,7 και 8/1/2023

Πρόγραμμα αγώνων 4,7 και 8/1/2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 04.01.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.01.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.01.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ