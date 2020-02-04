ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 5,8 και 9/2/2020

Πρόγραμμα αγώνων 5,8 και 9/2/2020 στα γήπεδα της Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.02.2020
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ (αναβάλλεται λόγω πένθους)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.02.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ -ΜΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.02.2020
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ