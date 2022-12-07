ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 7,10,11 και 14/12/2022 Κυπέλλου

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 7,10,11 και 14/12/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.12.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 10.12.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.12.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 11.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.00 ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.12.2022
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 14.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΑΓΡΑ 14.30 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 14.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 14.30 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 14.30 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 14.30 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ