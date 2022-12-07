Wednesday, 7 December, 2022
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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 7,10,11 και 14/12/2022 Κυπέλλου

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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 7,10,11 και 14/12/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.12.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 10.12.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.12.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 11η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 11.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.00 ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.12.2022

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2η αγωνιστική

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 14.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΑΓΡΑ 14.30 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ 14.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 14.30 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 14.30 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 14.30 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

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