Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 9-10 και Τετάρτης, 13 Νοεμβρίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.11.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3η αγωνιστική
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 10.11.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3η αγωνιστική
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 11.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 13-11-2019
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 14.45 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ-ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 9-10 και 13 Νοεμβρίου
Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 9-10 και Τετάρτης, 13 Νοεμβρίου