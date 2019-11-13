ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα παιδικών αγώνων Σαββατοκύριακου 16-17/11/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.11.2019
K16 6η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ14.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K14 6η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 12.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΛΜΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
K12 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K10 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 10.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
K10 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 10.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2 – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ 10.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 10.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1 – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 10.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
K8 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 11.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2 – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ 11.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 17.11.2019
K16 6η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 12.00 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 12.00 ΑΘΛΗΤ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 12.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K14 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 10.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 10.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K10 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 11.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 11.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K6 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 10.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα παιδικών αγώνων Σαββατοκύριακου 16-17/11/2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.11.2019