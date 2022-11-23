ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα παιδικών πρωταθλημάτων 26-27/11/2022

Πρόγραμμα παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου, 26-27/11/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.11.2022
K16 2η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 11.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΠΑΙΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
K14 2η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 10.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 13.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 11.30 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K10 -1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 12.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 13.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 11.30 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 10.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 13.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 11.30 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 10.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 27.11.2022
K16 2η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 13.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K14 2η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K12 2η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K10 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Κ8 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 09.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ