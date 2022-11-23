Wednesday, 23 November, 2022

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα παιδικών πρωταθλημάτων 26-27/11/2022

logosp 23/11/2022 Αθλητικά, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πρόγραμμα παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου, 26-27/11/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.11.2022

K16 2η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 11.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΠΑΙΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

K14 2η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 10.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 13.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 11.30 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

K10 -1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 12.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 13.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 11.30 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 10.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 13.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 11.30 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 10.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 27.11.2022

K16 2η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 13.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

K14 2η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

K12 2η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

K10 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Κ8 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 09.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

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