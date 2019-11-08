ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου, 9-10/11

Πρόγραμμα παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου, 9-10/11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.11.2019
K16 5η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 12.00 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 12.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 12.30 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
K14 5η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 10.30 ΑΛΜΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 12.30 ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 10.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K12 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 10.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1 – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.00 ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K10 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K10 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 2 ΓΙΑΝΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 11.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1 – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10.00 ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 12.30 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 10.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K8 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 10.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1 – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10.00 ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 12.30 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K6 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K6 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 11.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1 – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 10.11.2019
K16 5η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 12.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K14 5η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ 11.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 10.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 11.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
K10 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 10.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 10.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
K6 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου, 9-10/11
Πρόγραμμα παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου, 9-10/11