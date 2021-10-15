Η κλήρωση της Α ερασιτεχνικής – Όλες οι αγωνιστικές

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Α ερασιτεχνικής σε έναν όμιλο
Ακολουθούν οι αγωνιστικές του 1ου γύρου:
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ: –
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ:-
ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ:-
2η αγωνιστική
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ: –
Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ: –
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ: –
ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
3η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ: –
ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ: –
ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
4η αγωνιστική
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ: –
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ: –
Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ: –
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ:-
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
5η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ:-
ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ:-
6η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ:-
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ: –
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ: –
7η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ: –
Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ: –
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
8η αγωνιστική
Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ: –
ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ: –
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
9η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ: –
Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ: –
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
10η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ: –
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ: –
Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ: –
ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ: –
ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: –
11η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ: –
Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ: –
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ: –
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ: –
ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ: –
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ: –