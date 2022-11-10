Νέο πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 12,13 και 16/11/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.11.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 13.11.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 11.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 11.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.11.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ