Thursday, 10 November, 2022

Νέο πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 12,13 και 16/11/2022

logosp 10/11/2022 Αθλητικά, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας, Ποδόσφαιρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.11.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2η αγωνιστική

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 13.11.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5η αγωνιστική

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 11.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 11.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική

ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.11.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

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