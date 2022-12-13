Tuesday, 13 December, 2022
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Πρόγραμμα αγώνων 14,17 και 18/12/2022

logosp 13/12/2022 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων 14,17 και 18/12/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.12.2022

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2η αγωνιστική

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 14.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΑΓΡΑ 14.30 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ 14.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 14.30 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 14.30 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 14.30 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 17.12.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 15.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική

ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.12.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική

ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018 – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 11.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 11.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική

Ν. ΠΕΛΛΑΣ 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΔΥΤΙΚΟΥ 11.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

*photo Ματιές Πέλλας

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