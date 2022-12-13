Πρόγραμμα αγώνων 14,17 και 18/12/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.12.2022
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 14.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΑΓΡΑ 14.30 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 14.30 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 14.30 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 14.30 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 14.30 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 17.12.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 15.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.12.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7η αγωνιστική
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 15.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018 – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 11.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 11.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 6η αγωνιστική
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ 11.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 11.00 ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
*photo Ματιές Πέλλας