Wednesday, 23 November, 2022

Πρόγραμμα ανδρικών αγώνων Σαββατοκύριακου 26-27 και 30/11/2022

logosp 23/11/2022 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πρόγραμμα ανδρικών αγώνων Σαββατοκύριακου 26-27 και 30/11/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.11.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ

Α ΑΘΑΝΣΙΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική

ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 27.11.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 11.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 11.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική

ΡΑΧΩΝΑΣ 11.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΠΕΤΡΙΑΣ 11.00 Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.11.2022

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2η αγωνιστική

Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 14.45 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

ΡΑΧΩΝΑΣ 14.45 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 14.45 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΙΑΝΟΥ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 14.45 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 14.45 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ 14.45 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

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