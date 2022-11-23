Πρόγραμμα ανδρικών αγώνων Σαββατοκύριακου 26-27 και 30/11/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.11.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΖΕΡΒΗΣ
Α ΑΘΑΝΣΙΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 27.11.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 11.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 11.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΡΑΧΩΝΑΣ 11.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΕΤΡΙΑΣ 11.00 Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.11.2022
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2η αγωνιστική
Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 14.45 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΡΑΧΩΝΑΣ 14.45 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 14.45 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΙΑΝΟΥ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 14.45 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 14.45 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΥ 14.45 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ