Πρόγραμμα παιδικών αγώνων Σαββάτου, 16/4/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.04.2022
K14 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΑΨΑΛΟΥ 11.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K12 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 11.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
K10 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K8 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 10.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ