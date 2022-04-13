Wednesday, 13 April, 2022

Πρόγραμμα παιδικών αγώνων Σαββάτου, 16/4/2022

logosp 13/04/2022 Αθλητικά, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

Πρόγραμμα παιδικών αγώνων Σαββάτου, 16/4/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.04.2022

K14 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ-ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤ

K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΑΨΑΛΟΥ 11.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

K12 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 11.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

K10 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

K8 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 10.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.30 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 

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