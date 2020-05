Ρατσισμός στις ΗΠΑ: Η Nike λέει «For once, Don’t Do It» και η Adidas επικροτεί

Η εταιρεία κολοσσός αθλητικών ειδών Nike «εγκαταλείπει» το σύνθημά της «Just Do It» μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ

στη Μινεάπολη από λευκό αστυνομικό και το κύμα κοινωνικής οργής που έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ.

Σε νέα εκστρατεία της δηλώνει για τον ρατσισμό στις ΗΠΑ: «For Once, Don’t Do It».

«Για μια φορά, μην το κάνεις. Μην προσποιείσαι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική. Μην γυρίσεις την πλάτη σου στον ρατσισμό. Μην δέχεσαι αθώες ζωές να χάνουν τις ζωές τους από εμάς. Μην βρίσκεις άλλες δικαιολογίες. Μη νομίζεις ότι αυτό δεν σ’ επηρεάζει. Μην κάθεσαι και μην μένεις σιωπηλός. Μην νομίζεις ότι δεν μπορείς να είσαι μέρος της αλλαγής. Ας είμαστε όλοι μέρος της αλλαγής», λέει η Nike στο σποτ της.

Αφήνοντας κατά μέρος τον σκληρό ανταγωνισμό της με τη Nike, η Adidas επέλεξε να αναμεταδώσει το μήνυμα αυτό, προσθέτοντας στο retweet της τη λεζάντα «Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι μαζί θα αλλάξουμε τα πράγματα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Nike κάνει τη διαφορά, καθώς στην επέτειο των 30 χρόνων από το λανσάρισμα της καμπάνιας της ‘Just Do It’, το 2018, είχε επιλέξει τον Κόλιν Κάπερνικ για πρωταγωνιστή. «Πιστεύετε σε κάτι. Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως θα θυσιάσετε τα πάντα», έγραφε η τότε λεζάντα πάνω στο κοντινό, ασπρόμαυρο πορτρέτο του πρώην κουότερμπακ των San Francisco 49ers.

Ο Κόλιν Κάπερνικ είχε προκαλέσει αίσθηση το 2016, όταν- σε ένα φιλικό της ομάδας του – γονάτισε, κατά την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου, διαμαρτυρόμενος για την αστυνομική αυθαιρεσία-που είχε προκαλέσει το θάνατο πλήθους ανθρώπων, κυρίως Αφροαμερικανών. Η επιλογή του να στηλιτεύσει με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική αδικία επικρίθηκε αλλά και δημιούργησε πανεθνικό κίνημα. Πολλοί συνάδελφοί του τον μιμήθηκαν, προκαλώντας την έντονη μήνιν ακόμη και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

