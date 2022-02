Στοίχημα βόμβες. Ζαριά… σε γκολ και έδρες στην Αγγλία

Το σήκωσε η Σενεγάλη και πανηγυρίσαμε παρέα την επιβεβαίωση του μακροχρόνιου κατάκτησης από τα «λιοντάρια της Τεράνγκα». Πολύ σημαντικό boost σε ότι αφορά το ισοζύγιο της χρονιάς.

Ας πάμε στα σημερινά προγνωστικά όμως, όπου έχουμε δράση στα πρωταθλήματα Αγγλίας. Στο Άκρινγκτον η τοπική ομάδα υποδέχεται την Όξφορντ Γιουνάιτεντ. Χωρίς νίκη συνεχίζουν οι γηπεδούχοι μέσα στο 2022 (0-4-2) και φαίνεται πως διανύουν μια περίοδο ντερφορμαρίσματος. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη με ανατροπή επί της Πόρτσμουθ. Έχει τον πρώτο λόγο η ομάδα της Οξφόρδης, αλλά περιμένω να βγάλει αντίδραση η Άκρινγκτον. Αμφότερες μετρούν 4 goal/goal στα τελευταία 5, οπότε αναπόφευκτα το χέρι μου πάει στο αμφίσκορο.

Στην έδρα της Φλίτγουντ Τάουν θα δοκιμαστεί η εκπληκτική το τελευταίο διάστημα ΜΚ Ντονς. Μόνο η Γουίγκαν έχει καλύτερο ρεκόρ από τους «Ντονς» στα εκτός έδρας και πιστεύω πως απέναντι σε μια ομάδα όπως η Φλίτγουντ δε θα συναντήσουν μεγάλο πρόβλημα. Έχει αξία και το over 2,5 καθώς σε 15 αγώνες στην έδρα τους οι γηπεδούχοι μετρούν 11 over 2,5 με τέρματα 25-24, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν 10 over 2,5 με τέρματα 30-18 όταν αγωνίζονται εκτός έδρας.

