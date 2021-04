Ψάχνοντας τα γκολ στην Αγγλία

Δεύτερο μέρος της 32ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ Λιγκ, η οποία έχει «σπάσει» και θα διαρκέσει σχεδόν μία εβδομάδα.

Γράφει ο Κωστής Μητσέας

Η Νιούκαστλ έχει βάλει στις… ράγες την υπόθεση παραμονή, βοήθησε σημαντικά το πρόσφατο διπλό επί της Μπέρνλι. Τη μεγάλη διαφορά έκανε ο επιθετικός Σεντ-Μαξιμίν, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 57’, έδωσε ασίστ δύο λεπτά αργότερα και σκόραρε το νικητήριο γκολ στο 64’. Τρίτο σερί ματς που φέρνει Over, ενώ εντός έδρας «μετράει» 7 διαδοχικά G/G, εκ των οποίων μόνο τα δύο κόλλησαν στο 1-1. Χωρίς τους δύο βασικούς αμυντικούς της, Λασέλς και Σαρ, σε ακόμα ένα παιχνίδι σήμερα.

Εκπληκτική η πορεία της Γουέστ Χαμ, χτυπάει στα ίσια εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ, βάζοντας από κάτω της στη βαθμολογία ομάδες σαν τις Τσέλσι, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Έβερτον και Άρσεναλ! Όχι και μικρό πράγμα… Το πλέον εντυπωσιακό είναι αυτό που συμβαίνει στα τρία τελευταία της παιχνίδια. Σε όλα προηγήθηκε 3-0, στο πρώτο ισοφαρίστηκε σε 3-3 και στα δύο επόμενα τη γλίτωσε κερδίζοντας 3-2. Δηλαδή, ρολάρει επιθετικά, παρότι λείπει εδώ και καιρό ο κομβικός Αντόνιο (την έχει πάρει από το «χέρι» ο Λίνγκαρντ με 4 γκολ στα 3 τελευταία), αλλά αμυντικά παθαίνει… θάλασσα όταν νιώσει ασφαλής. Έχουν ρυθμό και γκολ τα εκτός έδρας παιχνίδια της, έχει φέρει 9 Over στα 12 τελευταία. Το εντυπωσιακό είναι το μοίρασμα των αποδόσεων μεταξύ Over και Under. Οι προϋποθέσεις για υψηλό σκορ, πάντως, υπάρχουν όπως αναλύθηκε…

