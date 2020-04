Όταν ο Τζόρνταν αναμετρήθηκε με τον Γκάλη στο Αλεξάνδρειο

Talk of the town τα τελευταία 24ωρα η σειρά ντοκιμαντέρ «The last dance» για τον Μάικλ Τζόρνταν. Και κάποτε ο «Μιχαλάκης» είχε πατήσει και στην Ελλάδα…

Στις 20 Οκτωβρίου 1983 το διάσημο πανεπιστήμιο του Νορθ Καρολάινα (της «Βόρειας Καρολίνας» όπως την έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής) έρχεται στην Ελλάδα για να δώσει σειρά φιλικών παιχνιδιών με αντίπαλο την Εθνική (στην αφάνεια, προ Eurobasket 1987). Η Νορθ Καρολάινα του μεγάλου Ντιν Σμιθ αντιμετώπισε στη Θεσσαλονίκη την Εθνική έχοντας παίκτες που έμελλε να κάνουν καριέρα στο ΝΒΑ τα επόμενα χρόνια, Μάικλ Τζόρνταν προεξάρχοντος, αλλά και οι Μπραντ Ντόχερτι και Σαμ Πέρκινς. Βέβαια, ο 20χρονος Τζόρνταν ξεχώριζε ήδη. Πρώτο ματς με τη μετέπειτα «επίσημη αγαπημένη» στο Αλεξάνδρειο, όπου ο Τζόρνταν σταμάτησε στους 34 πόντους εκθέτοντας τον Σωτήρη Σακελλαρίου που είχε επωμιστεί το μαρκάρισμά του. μερικά χρόνια αργότερα, έλεγε ότι «πέρασε από πάνω μου για να καρφώσει και είδα τη σόλα του παπουτσιού του…». Η Εθνική ηττήθηκε με 100-83 με τον Νίκο Γκάλη να βάζει 24 πόντους.

Στον αγώνα της Θεσσαλονίκης δεν είχε αγωνιστεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος ήταν παρών στον επόμενο αγώνα της Εθνικής, την ακριβώς επόμενη ημέρα, με τη Νορθ Καρολάινα, στην Αθήνα, από το οποίο έλειψε ο Γκάλης. Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο του Σπόρτιγκ στα Πατήσια, ο Τζόρνταν δεν ήταν φρέσκος και πέτυχε μόλις 14 πόντους, αλλά η Νορθ Καρολάινα νίκησε και πάλι με 79-71 ενώ ο Γιαννάκης με 24 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής. Ο Τζόρνταν το 1981 έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο της Νορθ Καρολάινα και τον επόμενο χρόνο κατέκτησε το κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Άφησε το πανεπιστήμιο το 1984 και πήγε στους Μπουλς, με τη γνωστή εξέλιξη. Ο Νίκος Γεωργαλής, μετέπειτα Γκάλης, επέλεξε το Σίτον Χολ όταν ήρθε η ώρα για το κολέγιο. Ράφτερι. Ολοκλήρωσε την τελευταία του χρονιά με μέσο όρο 27,5 πόντους, επιλέχθηκε στο νο 68 του νταφτ από τους Σέλτικς αλλά ένας τραυματισμός στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του training camp τον φρέναρε. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τον πολιόρκησαν, μολαταύτα ο Γκάλης επέλεξε τον Άρη υπογράφοντας στις 16 Οκτωβρίου 1979 το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. And the rest is history…

