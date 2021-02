Premier League: Ντέρμπι τίτλου στο Λίβερπουλ

Η κούρσα του τίτλου έχει πάρει φωτιά στην Αγγλία. Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, αλλά και η Λέστερ

έχουν κάθε δικαίωμα να ελπίζουν ότι στο τέλος της σεζόν θα σηκώσουν το τρόπαιο. Αν ωστόσο είμαστε ειλικρινείς, σαφώς τις περισσότερες πιθανότητες έχουν οι δύο αντίπαλοι με τα καλύτερα ρόστερ: Λίβερπουλ και Σίτι, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες την Κυριακή στο «Ανφιλντ», σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά. Αλλά εκτός από βαθμολογική αξία, ξεκάθαρη αξία υπάρχει και στο κομμάτι του bet, αφού το παιχνίδι απασχολεί πολύ τις στοιχηματικές εταιρίες.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, τέσσερις βαθμούς μπροστά από τη Λίβερπουλ, έχοντας και ένα ματς λιγότερο. Αλλά η διαφορά δεν είναι μόνο βαθμολογική, αλλά έγκειται και στη φόρμα των δύο ομάδων. Η Σίτι είναι με μεγάλη διαφορά η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι αήττητη, σε όλες τις διοργανώσεις, από τις 21 Νοεμβρίου, ενώ από τις 19 Δεκεμβρίου ως τώρα έχει δώδεκα νίκες σε ισάριθμα ματς. Αυτό είναι σχεδόν μία νίκη ανά τριήμερο για ενάμιση μήνα. Δεν προκαλεί λοιπόν ιδιαίτερη εντύπωση που η Μάντσεστερ Σίτι είναι φαβορί στο κυριακάτικο εκτός έδρας ματς με την Πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η απόδοση του διπλού προσφέρεται στο 2.30. Μάλιστα, από τα εννέα τελευταία παιχνίδια της Σίτι στην Πρέμιερ Λιγκ (εννέα σερί νίκες μετά το 1-1 με τη Γουεστ Μπρομ), στα οκτώ η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε πάρει προβάδισμα από το ημίχρονο. Το διπλό από ημίχρονο στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ παίζει στο 3.60.

Σε τιμές αουτσάιντερ η Λίβερπουλ, που δεν διανύει περίοδο φόρμας, αν και η νίκη επί της Τότεναμ στο Λονδίνο ίσως ξύπνησε τον εγωισμό των παικτών του Κλοπ. Τρία συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα εντός έδρας, συνδυάζονται με το γεγονός ότι σε επτά γκολ μέσα στο 2021 η Λίβερπουλ έχει δεχθεί γκολ σε όλα πλην του 0-0 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτό υπογραμμίζει ακόμα περισσότερο τα αμυντικά προβλήματα μιας ομάδας που έχει τους μισούς της αμυντικούς στη λίστα των τραυματιών. Η νίκη των «Κόκκινων», που θα τους κρατήσει στη μάχη του τίτλου, προσφέρεται στο 3.00, ενώ στο 3.45 είναι η ισοπαλία.

Παράδοση στα γκολ

Τα γκολ της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ, ανεξαρτήτως διοργάνωσης ή έδρας, έχουν τα τελευταία χρόνια πολλά γκολ. Στις δέκα τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις, επτά φορές επιβεβαιώθηκε το over και τέσσερις φορές μπήκαν τέσσερα ή περισσότερα γκολ (αποκορύφωμα το 4-3 του 2018). Στο ίδιο δείγμα αγώνων, μόλις τέσσερις φορές κάποια από τις δύο ομάδες κράτησε ανέπαφη την εστία της. Η παράδοση αποτυπώνεται και στις αποδόσεις, αφού το over είναι ξεκάθαρο φαβορί (1.65 αντί 2.25 του under), ενώ και το GG παίζει σε τιμές γύρω στο 1.50, αντί 2.45 του NG.

